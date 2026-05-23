Çamardı'da üreticilere 90 bin çilek fidesi desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çamardı'da üreticilere 90 bin çilek fidesi desteği

Çamardı\'da üreticilere 90 bin çilek fidesi desteği
23.05.2026 13:17  Güncelleme: 13:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde'nin Çamardı ilçesinde çilek üretimini artırmak için 5 üreticiye toplam 90 bin adet çilek fidesi dağıtıldı.

Niğde'nin Çamardı ilçesinde çilek üretimini artırmak amacıyla üreticilere fide desteği sağlandı.

Çamardı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen program kapsamında 5 üreticiye toplam 90 bin adet çilek fidesi dağıtıldı.

Programa Çamardı Kaymakamı Muhammet Furkan Bektaş, Çamardı Belediye Başkanı Ali Pınar, Niğde İl Tarım ve Orman Müdürü Furkan Mete, Çamardı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fürüzan Kunt ile üreticiler katıldı.

Programda konuşan Çamardı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fürüzan Kunt, ilçede tarımsal üretimi geliştirmeye yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.

Kunt, "Çileğin gözdesi Çamardı hedefiyle üreticilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Çamardı, iklimi ve coğrafi yapısı çilek üretimi açısından önemli bir potansiyele sahip. Yapılan fide desteğinin ilçemiz tarımına ve üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Niğde, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Çamardı'da üreticilere 90 bin çilek fidesi desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kafasına dizleri ile bastılar Hırsızlık iddiasıyla göz altına alınan genç nefessiz kalarak öldü Kafasına dizleri ile bastılar! Hırsızlık iddiasıyla göz altına alınan genç nefessiz kalarak öldü
Özgür Özel saat verip çağrı yaptı: Ülkesini seven herkesi direnmeye davet ediyorum Özgür Özel saat verip çağrı yaptı: Ülkesini seven herkesi direnmeye davet ediyorum
Tarihi adım T.C. kimlik kartları Müzekart’a dönüşüyor Tarihi adım! T.C. kimlik kartları Müzekart'a dönüşüyor
Aziz Yıldırım’dan Ali Koç ve Hakan Safi’ye tarihi çağrı Aziz Yıldırım'dan Ali Koç ve Hakan Safi'ye tarihi çağrı
Kılıçdaroğlu, 2 milyon takipçisini kaybetti Kılıçdaroğlu, 2 milyon takipçisini kaybetti
Elazığ’da tır şoförü aracının içinde ölü bulundu Elazığ'da tır şoförü aracının içinde ölü bulundu

13:26
Hakan Safi büyük oynuyor Fenerbahçe taraftarını havalara uçuran sözler
Hakan Safi büyük oynuyor! Fenerbahçe taraftarını havalara uçuran sözler
13:19
Özgür Özel’in Grup Başkanı seçilmesine Kılıçdaroğlu’na yakın Gürsel Tekin’den ilk yorum
Özgür Özel'in Grup Başkanı seçilmesine Kılıçdaroğlu'na yakın Gürsel Tekin'den ilk yorum
12:45
Aziz Yıldırım Şanlıurfa Fenerbahçeliler derneğine giriş yaptı Salonda adım atacak yer kalmadı
Aziz Yıldırım Şanlıurfa Fenerbahçeliler derneğine giriş yaptı! Salonda adım atacak yer kalmadı
12:17
Özgür Özel, CHP Grup Başkanı oldu
Özgür Özel, CHP Grup Başkanı oldu
11:42
Bakan Gürlek’in “olayı çözecek kişi“ dediği Umut Altaş böyle gözaltına alındı
Bakan Gürlek'in "olayı çözecek kişi" dediği Umut Altaş böyle gözaltına alındı
11:26
YSK’dan “Yerel seçimler iptal edilsin“ başvurusuna ret
YSK'dan "Yerel seçimler iptal edilsin" başvurusuna ret
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 13:32:14. #7.12#
SON DAKİKA: Çamardı'da üreticilere 90 bin çilek fidesi desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.