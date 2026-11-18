Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, aşırı yağışlar nedeniyle hasar gören ve yeniden inşasına başlanılan Sarıkavak Mahallesi'ndeki köprüde incelemelerde bulundu.

Denizli'nin Çameli ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle hasar görerek kullanılamaz hale gelen Sarıkavak Mahallesi'ndeki köprünün yeniden yapım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, bölgede devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, "Mahallemizin ulaşım altyapısını güçlendirecek ve vatandaşlarımızın güvenli ulaşımını sağlayacak bu önemli yatırımın hayata geçirilmesinde desteklerini esirgemeyenlere teşekkür ederiz. Çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak köprümüzün yeniden hemşehrilerimizin hizmetine sunulmasını hedefliyoruz" dedi.