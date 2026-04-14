Çameli Belediyesinden aralıksız yol çalışması

Çameli Belediyesi, mahallelerde çalışmalarına aralıksız ve kararlılıkla devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede etkili olan yoğun yağışların ardından zarar gören yolları hızla onararak vatandaşların ulaşımını güvenli ve konforlu hale getirmek için sahada yoğun mesai harcıyor. Bu kapsamda Cevizli Mahallesinde yağışlar nedeniyle bozulan yollar, ekiplerin anında müdahalesiyle iş makineleri eşliğinde dolgu, tesviye ve kumlama çalışmaları titizlikle sürdürülüyor. Çameli Belediyesi ilçenin her noktasında altyapıyı ve üst yapısını güçlendirmeye, vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya devam ediyor. - DENİZLİ