Çameli\'nde 2026 asfalt sezonu Kolak Mahallesi\'nden başladı

Çameli Belediyesi, 2026 yılı asfalt sezonunun ilk serimini Kolak Mahallesi'nde başlattı. Belediye öz kaynakları ve kendi iş makineleriyle yürütülen çalışmalarla mahalle yollarının daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor.

Çameli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, 2026 yılı asfalt sezonunun ilk serimine Kolak Mahallesi'nde başladı. Belediyenin kendi iş makineleri ve öz kaynaklarıyla temin edilen malzemeler kullanılarak yürütülen asfalt çalışmaları kapsamında mahallelerin ulaşım altyapısının daha güvenli, konforlu ve uzun ömürlü hale getirilmesi amaçlanıyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Belediye Başkan Yardımcısı Fethi Uğur ve Belediye Meclis Üyesi Sinan Hayrettin Kam, ekiplerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, planlanan program doğrultusunda asfalt çalışmalarının ilçe genelindeki mahallelerde etap etap devam edeceği belirti. - DENİZLİ