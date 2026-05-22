Çameli Kurban Pazarında bayram yoğunluğu ve sıkı denetim başladı

Denizli'nin Çameli ilçesinde Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte canlı hayvan pazarında hareketlilik arttı. Vatandaşların sağlıklı ve güvenli alışveriş yapabilmesi adına Çameli Belediyesi ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sıklaştırdı.

Yaklaşan Kurban Bayramı vesilesiyle, Çameli Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'nda kurbanlık satışları yoğun şekilde devam ediyor. Bayram öncesi hem üreticilerin hem de kurbanlık almak isteyen vatandaşların uğrak noktası olan pazarda, alışverişlerin usulüne uygun yapılması için kurumlar da teyakkuza geçti. Çameli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çameli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından pazara getirilen kurbanlıkların küpe ve evrak denetimleri titizlikle gerçekleştiriliyor. Hayvanların sağlık durumları, pasaportları ve nakil belgeleri tek tek kontrol edilerek, standartlara uymayan hayvanların satışına izin verilmiyor.

Çameli Belediyesi'nden yapılan açıklamada, vatandaşların huzurlu, güvenli ve sağlıklı bir ortamda kurbanlık alışverişlerini yapabilmesi adına denetimlerin bayram süresince kesintisiz olarak devam edeceği belirtildi. Ayrıca yetkililer, kurbanlık satışı yapan tüm esnaflara hayırlı ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu. - DENİZLİ