Çameli Kurban Pazarında bayram yoğunluğu ve sıkı denetim başladı - Son Dakika
22.05.2026 11:23  Güncelleme: 11:24
Denizli'nin Çameli ilçesinde Kurban Bayramı yaklaşırken canlı hayvan pazarında hareketlilik arttı. Belediye ve Tarım Müdürlüğü ekipleri, sağlıklı ve güvenli alışveriş için denetimleri sıklaştırdı.

Denizli'nin Çameli ilçesinde Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte canlı hayvan pazarında hareketlilik arttı. Vatandaşların sağlıklı ve güvenli alışveriş yapabilmesi adına Çameli Belediyesi ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sıklaştırdı.

Yaklaşan Kurban Bayramı vesilesiyle, Çameli Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'nda kurbanlık satışları yoğun şekilde devam ediyor. Bayram öncesi hem üreticilerin hem de kurbanlık almak isteyen vatandaşların uğrak noktası olan pazarda, alışverişlerin usulüne uygun yapılması için kurumlar da teyakkuza geçti. Çameli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çameli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından pazara getirilen kurbanlıkların küpe ve evrak denetimleri titizlikle gerçekleştiriliyor. Hayvanların sağlık durumları, pasaportları ve nakil belgeleri tek tek kontrol edilerek, standartlara uymayan hayvanların satışına izin verilmiyor.

Çameli Belediyesi'nden yapılan açıklamada, vatandaşların huzurlu, güvenli ve sağlıklı bir ortamda kurbanlık alışverişlerini yapabilmesi adına denetimlerin bayram süresince kesintisiz olarak devam edeceği belirtildi. Ayrıca yetkililer, kurbanlık satışı yapan tüm esnaflara hayırlı ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 11:36:59. #7.13#
