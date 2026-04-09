Çanakkale\'de Arıcılara Kovan Desteği

Çanakkale Valiliği öncülüğünde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve İl Özel İdaresi tarafından finanse edilen Çanakkale ilinde 2025 yılında meydana gelen orman yangınlarında zarar gören arıcılara kovan temini projesi kapsamında kovan teslim töreni gerçekleştirildi. Proje çerçevesinde 39 üreticiye toplam 2 bin kovan dağıtımı yapıldı. Törene Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, il protokolü, sivil toplum kuruluşları ve üreticiler katıldı. - ÇANAKKALE