Çanakkale\'de Hayvancılık İncelemesi

Çanakkale'de Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Sezai Cibelik incelemelerde bulundu.

Çanakkale'ye gelen Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Sezai Cibelik, Daire Başkanı Hüseyin Eş, Tarım ve Orman Bakanlığı teknik heyeti hayvancılık yatırımları yerinde incelendi. Ziyaret çerçevesinde ilde devam eden hayvancılık projeleri değerlendirildi. 1915 Çanakkale Köprüsünde tesisi planlanan 'Hayvan Sevk Kontrol Noktası' sahasında teknik tetkikler gerçekleştirildi. Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Cibelik ve beraberindeki heyet Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan'ı ziyaret ederek yürütülen çalışmalar üzerine görüş alışverişinde bulundu. - ÇANAKKALE