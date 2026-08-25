Çanakkale\'de Sazan Balığı Salımı

Çanakkale'de Atikhisar Barajı'na 348 bin sazan balığı yavrusu bırakıldı.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' çerçevesinde düzenlenen balık salım programı, Vali Doç. Dr. Ömer Toraman'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Çanakkale için tahsis edilen toplam 955 bin adet aynalı sazan balığı yavrusu, 6 baraj gölü ve 5 gölet olmak üzere toplam 11 su kaynağına bırakılacak. Bu kapsamda Atikhisar Barajı'na 348 bin adet aynalı sazan yavrusu bırakıldı.

Projeyle; doğal balık stoklarının desteklenmesi, biyolojik çeşitliliğin korunması ve su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirliğine katkı sağlanması hedefleniyor.