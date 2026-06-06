Çanakkale\'de Yangınlar Tarımsal Zarara Sebep Oldu

Çanakkale'de 2025 yılı içerisinde tarımsal alanlarda üretime zarar veren 46 yangında bin 41 üretici etkilendi. Toplam tarımsal zararın bilançosu ise 484 milyon 599 bin TL olarak belirlendi.

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre 2025 yılında il genelinde orman dışı alanlarda meydana gelen yangınların en yoğun yaşandığı dönem Haziran ayı oldu. Yıl içerisinde 595 orman dışı alan yangını meydana gelirken, tarımsal alanlarda üretime zarar veren 46 yangından bin 41 üretici etkilendi. Toplam tarımsal zararın bilançosu ise 484 milyon 599 bin TL olarak belirlendi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada: "Yangınlar yalnızca ormanlarımızı değil; çiftçimizin emeğini, ürününü, hayvanını ve geçim kaynaklarını da yok etti. 2025 yılında ilimiz genelinde meydana gelen yangınlarda; 250 küçükbaş hayvan, 2 bin 142 arı kovanı, 3 bin 295 dekar ekili ürün alanı, 8 bin 469 dekar dikili ürün alanı, 123 bin 267 kilogram depolanmış ürün ve hayvan yemi, 10 bin 900 kilogram kimyevi gübre, 35 bin 946 adet ot balyası, 14 bin 950 kilogram buğday, 45 bin 650 kilogram arpa, 56 tarımsal yapı, 3 traktör ve 10 römork, 7 bin 339 adet tarımsal alet ve ekipman etkilendi" ifadelerine yer verildi. - ÇANAKKALE