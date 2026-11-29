Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde sahil kenarına ölü yunus yavrusu vurdu.

Eceabat ilçesinde sabah saatlerinde sahilde yürüyen vatandaşların dikkatini deniz kenarındaki siyah nesne çekti. Vatandaşlar yaklaşıp baktıklarında ise yavru yunus olduğunu fark ettiler. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.