Çanakkale Eceabat'ta sahilde ölü yunus yavrusu bulan vatandaşlar o anları kaydettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde sabah yürüyüşe çıkan vatandaşlar, sahil kenarındaki siyah nesnenin ölü yunus yavrusu olduğunu fark etti. Yavru yunusu bulan vatandaşlar o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde sahil kenarına ölü yunus yavrusu vurdu.
Eceabat ilçesinde sabah saatlerinde sahilde yürüyen vatandaşların dikkatini deniz kenarındaki siyah nesne çekti. Vatandaşlar yaklaşıp baktıklarında ise yavru yunus olduğunu fark ettiler. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İHA
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