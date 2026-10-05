Çankırı'da doğaya kurulan fotokapanlar, yiyecek arayan iki ayıyı kaydetti.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çankırı'da doğaya yerleştirilen fotokapanlar, bölgedeki yaban hayatını görüntüledi. Ormanda yiyecek arayan iki ayının doğal ortamındaki bu anları, bölgedeki fotokapan kameralarına yansıdı.
Çankırı'da doğaya yerleştirilen fotokapanlarla ormanda yiyecek arayan ayılar görüntülendi.
Çankırı'da doğaya yerleştirilen fotokapanlar, bölgedeki yaban hayatını gözler önüne serdi.İki ayının doğal ortamında yaşamı da fotokapan kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ayıların bölgede yiyecek aradığı anlar görülüyor.
Kaynak: İHA
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