Çankırı'da fotokapana takılan 'ormanın hayaleti' vaşak ormanda yürürken görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çankırı'da doğaya yerleştirilen fotokapanlar, bölgedeki yaban hayatını görüntülerken nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için dünya genelinde koruma altında olan vaşağı kaydetti. 'Ormanın hayaleti' olarak adlandırılan vaşağın ormanda yürüdüğü anlar kameralara yansıdı.
Çankırı'da nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için dünya genelinde koruma altında olan vaşak, fotokapan kameralarına yakalandı.
Çankırı'da doğaya yerleştirilen fotokapanlar, bölgedeki yaban hayatını gözler önüne serdi. Türkiye'de nadir görülen türlerden biri olan ve "ormanın hayaleti" olarak adlandırılan vaşak, fotokapanlarla görüntülendi. Görüntülerde vaşağın ormanda yürüdüğü görülüyor.
Kaynak: İHA
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