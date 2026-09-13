Çankırı'da fotokapanlar ormanda yiyecek arayan ayıyı görüntüledi
Çankırı'da doğaya yerleştirilen fotokapanlar bölgedeki yaban hayatını görüntüledi. Görüntülerde bir ayının doğal ortamında yiyecek aradığı anlar yer aldı.
Çankırı'da doğaya yerleştirilen fotokapanlarla ormanda yiyecek arayan ayıyı görüntülendi.
Çankırı'da doğaya yerleştirilen fotokapanlar, bölgedeki yaban hayatını gözler önüne serdi. Bir ayının doğal ortamında yaşamı da fotokapan kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ayının bölgede yiyecek aradığı anlar görülüyor.
Kaynak: İHA
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