Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde kuvvetli sağanak etkili oldu, bir fabrikayı sel suları bastı.
Şabanözü ilçesinde kuvvetli sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın ardından yükselen sel suları yollara taştı. İlçede bulunan Ernamaş isimli fabrika da suyla doldu. İhbar üzerine bölgede ekipler çalışma başlattı. Selin etkili olduğu alanlarda su tahliyesi ve temizlik çalışması yapıldı. - ÇANKIRI
Son Dakika › Çevre › Çankırı'da Sel Felaketi: Fabrika Su İçinde Kaldı - Son Dakika
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