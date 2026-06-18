Çankırı'da Vaşak ve Yavruları Kaydedildi - Son Dakika
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Çankırı'da Vaşak ve Yavruları Kaydedildi

Çankırı\'da Vaşak ve Yavruları Kaydedildi
18.06.2026 11:26
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Çankırı'da fotokapanlar, nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşak ve yavrularını görüntüledi.

Çankırı'da nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için dünya genelinde koruma altında olan vaşak ve yavruları, fotokapan kameralarına yakalandı.

Çankırı'da doğaya yerleştirilen fotokapanlar, bölgedeki yaban hayatını gözler önüne serdi. Türkiye'de nadir görülen türlerden biri olan ve "ormanın hayaleti" olarak adlandırılan vaşak ve yavruları, fotokapanlarla görüntülendi. Görüntülerde vaşak ve yavrularının ormanda yürüdüğü görülüyor. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Çankırı'da Vaşak ve Yavruları Kaydedildi - Son Dakika

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