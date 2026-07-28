Çankırı'da Vaşaklar Fotokapanla Görüntülendi - Son Dakika
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Çankırı'da Vaşaklar Fotokapanla Görüntülendi

Çankırı\'da Vaşaklar Fotokapanla Görüntülendi
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Çankırı'da yerleştirilen fotokapanlar, nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşakları görüntüledi.

Çankırı'da doğaya yerleştirilen fotokapanlar, nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşakları görüntüledi.

Çankırı'da doğaya yerleştirilen fotokapanlar, bölgedeki yaban hayatını gözler önüne serdi. Türkiye'de nadir görülen türlerden birisi olan ve "ormanın hayaleti" olarak adlandırılan vaşaklar, yerleştirilen fotokapanlarla görüntülendi. Görüntülerde vaşakların ormanda yürüdüğü görüldü.

Kaynak: İHA

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