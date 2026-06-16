Çankırı\'da Vatandaş Tilkiyi Besledi

Çankırı'da vatandaşlar şehir merkezinde karşılaştıkları tilkiyi bisküvi ikram ederek besledi.

Çankırı'da gece saatlerinde aç kalan bir tilki şehir merkezine yakın bölgeye indi. Tilkiyi gören vatandaş o anları cep telefonuyla görüntüledi. Bir vatandaş ise tilkiyi bisküviyle besledi. Vatandaşın tilkiye seslenmesi ise renkli görüntülere sahne oldu. - ÇANKIRI