Çankırı'da vatandaşlar şehir merkezinde karşılaştıkları tilkiyi bisküvi ikram ederek besledi.
Çankırı'da gece saatlerinde aç kalan bir tilki şehir merkezine yakın bölgeye indi. Tilkiyi gören vatandaş o anları cep telefonuyla görüntüledi. Bir vatandaş ise tilkiyi bisküviyle besledi. Vatandaşın tilkiye seslenmesi ise renkli görüntülere sahne oldu. - ÇANKIRI
Son Dakika › Çevre › Çankırı'da Vatandaş Tilkiyi Besledi - Son Dakika
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