Manavgat'ta caretta caretta yavrularına koruma nöbeti - Son Dakika
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Manavgat'ta caretta caretta yavrularına koruma nöbeti

Manavgat\'ta caretta caretta yavrularına koruma nöbeti
22.07.2026 10:49  Güncelleme: 10:57
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde 400'den fazla Caretta caretta yuvasından çıkan 20 bin yavrunun denize ulaşması için DEKAFOK ve Jandarma koruma nöbeti tutuyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kuluçka dönemini tamamlayan Caretta caretta yavrularının denize ulaşma süreci başladı. Sorgun sahilinde bulunan 400'ün üzerindeki yuvadan 20 binin üzerinde yavrunun önümüzdeki haftalarda denizle buluşması beklenirken, DEKAFOK ekipleri ile Jandarma gece boyunca sahilde koruma nöbeti tutuyor.

Manavgat'ın yaklaşık 10 kilometre uzunluğundaki Sorgun sahilinde her yıl olduğu gibi bu yıl da Caretta carettaların kuluçka dönemi tamamlandı. Yuvadan çıkmaya başlayan yavruların denize güvenli şekilde ulaşabilmesi amacıyla Deniz Kaplumbağaları, Akdeniz Fokları, Kum Zambakları ve Kıyı Koruma Derneği (DEKAFOK) ekipleri Sorgun ve Side sahillerindeki devriyelerini artırdı. Ekipler, gece boyunca yaptıkları gözlem ve koruma çalışmalarıyla yavruların yönlerini kaybetmeden denize ulaşmaları için görev yapıyor.

Yavruların yaşam mücadelesine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ekipleri de destek veriyor. Jandarma ekipleri, özellikle gece saatlerinde sahillerde güvenlik önlemlerini artırarak hem yuvaların korunmasına hem de yavruların güvenli şekilde denize ulaşmasına katkı sağlıyor.

"20 binin üzerinde yavrunun denize ulaşmasını bekliyoruz"

DEKAFOK Başkanı Seher Akyol, Sorgun sahilinde bu sezon 400'ün üzerinde Caretta caretta yuvası tespit edildiğini belirterek, bu yuvalardan 20 binin üzerinde yavrunun denize ulaşmasının beklendiğini söyledi. Yavru çıkışlarının başlamasıyla birlikte koruma çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını ifade eden Akyol, bu sürecin başarıyla tamamlanabilmesi için vatandaşların ve turizm işletmelerinin duyarlılığının büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Akyol, sahillerde ateş yakılmaması, çöplerin kumsalda bırakılmaması, havai fişek kullanılmaması ve ışık kirliliğine neden olan uygulamalardan kaçınılması gerektiğini belirterek, "Yavrular denize ulaşırken en büyük tehlikelerden biri yapay ışıklar oluyor. Bu nedenle herkesin biraz daha dikkatli davranması gerekiyor. Şu ana kadar destek veren Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığına, Manavgat Belediyesine, turizm işletmelerine ve tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Eylül ayı sonuna kadar aynı duyarlılığın devam etmesini bekliyoruz" dedi.

Her yıl binlerce Caretta caretta yavrusunun yaşam yolculuğuna başladığı Manavgat sahillerinde koruma çalışmalarının Eylül ayı sonuna kadar aralıksız devam edeceği bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Manavgat'ta caretta caretta yavrularına koruma nöbeti - Son Dakika

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