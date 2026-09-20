Çarşamba Çayı'ndaki su samuru ailesi, Konya Bozkır'da akşam saatlerinde görüntülendi - Son Dakika
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Çarşamba Çayı'ndaki su samuru ailesi, Konya Bozkır'da akşam saatlerinde görüntülendi

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Çarşamba Çayı\'ndaki su samuru ailesi, Konya Bozkır\'da akşam saatlerinde görüntülendi
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Konya'nın Bozkır ilçesinde Çarşamba Çayı'nda su samuru ailesi, akşam saatlerinde duyarlı vatandaşlar tarafından görüntülendi. Toroslar'dan doğarak ilçe merkezinden süzülen çayda görülen su samuru, renkli anlara sahne oldu.

Konya'nın Bozkır ilçe merkezinden geçen Çarşamba Çayı içerisinde su samuru görüntülendi.

Konya'nın Bozkır ilçesinde, ilçe içinden geçen Çarşamba Çayı, barındırdığı canlı çeşitliliğiyle dikkat çekmeye devam ediyor. Çayın doğal yaşam alanında yaşamını sürdüren su samuru ailesi akşam saatlerinde duyarlı vatandaşlar tarafından görüntülendi. Toroslar'dan doğarak ilçe merkezinden süzülen Çarşamba Çayı'nın sularında görülen su samuru, renkli anlara sahne oldu. Bir vatandaş su samurunu görüntülerken, ilgi odağı oldu.

Kaynak: İHA
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