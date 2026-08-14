Çarşamba'da Sağanak Tarım Alanlarını Vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çarşamba'da Sağanak Tarım Alanlarını Vurdu

Çarşamba\'da Sağanak Tarım Alanlarını Vurdu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çarşamba'da etkili sağanak, 30 mahallede tarım alanlarını su altında bıraktı; hasar tespiti bekleniyor.

Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz, Çarşamba ilçesinde etkili olan sağanaktan Samsun-Ordu kara yolu ile deniz arasında kalan 30 mahallenin etkilendiğini belirterek, su altında kalan tarım alanlarında ön incelemelerin sürdüğünü, suların çekilmesinin ardından hasar tespit çalışmalarının hızla tamamlanacağını söyledi.

Çarşamba ilçesinde dün etkili olan sağanak nedeniyle tarım alanları, ev ve ahırlar su altında kaldı. Metrekareye 127,2 kilogram yağışın düştüğü ilçede, hasat hazırlığındaki çok sayıda tarım alanı zarar gördü.

Yağışın ardından Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme başlattı. Suların henüz çekilmediği alanlarda ön incelemelerini sürdüren ekipler, hasarın boyutunun net olarak belirlenebilmesi için suyun tamamen çekilmesini bekliyor.

Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz, ekiplerin mevcut alanda ön incelemeler yaptığını belirterek, "Suların çekilmesiyle birlikte hasar tespit çalışmalarımızı hızlı şekilde tamamlayacağız" dedi.

Sağanaktan Samsun-Ordu kara yolu ile deniz arasında kalan 30 mahallenin etkilendiğini ifade eden Yılmaz, bu bölgelerde özellikle fındık ve sebze bahçelerinin su altında kaldığını söyledi.

Yılmaz, fındığın yanı sıra karpuz, kavun ve biber gibi ürünlerin de yağıştan etkilendiğini belirterek, su altında kalan alanlardaki zararın sular tamamen çekildikten sonra daha net ortaya çıkacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA

Doğal Afet, Tarım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Çarşamba'da Sağanak Tarım Alanlarını Vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pusetle uyuşturucu kuryeliği Pis işlerine bebeği de alet ettiler Pusetle uyuşturucu kuryeliği! Pis işlerine bebeği de alet ettiler
RTÜK’ten 4 dijital platforma üst sınırdan ceza RTÜK'ten 4 dijital platforma üst sınırdan ceza
Tuba Ünsal, alınmadığı restorana girmek için yalan söylediğini itiraf etti Tuba Ünsal, alınmadığı restorana girmek için yalan söylediğini itiraf etti
Silivri’de korkutan yangın: Alevler TEM’e dayanınca yol trafiğe kapatıldı Silivri'de korkutan yangın: Alevler TEM'e dayanınca yol trafiğe kapatıldı
Yüksel Yıldırım’dan Fenerbahçelileri kızdıran Lukaku sözleri Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçelileri kızdıran Lukaku sözleri
Rusya ve Ukrayna karşılıklı saldırılarını sürdürüyor: Odesa’da 2 kişi öldü, Rusya’da petrol rafinerisi vuruldu Rusya ve Ukrayna karşılıklı saldırılarını sürdürüyor: Odesa’da 2 kişi öldü, Rusya’da petrol rafinerisi vuruldu

14:09
Mansur Yavaş’tan İYİ Parti’ye geçecek iddialarına yanıt
Mansur Yavaş'tan İYİ Parti'ye geçecek iddialarına yanıt
13:35
Letonya hava sahasına giren İHA’yı Türk jetleri düşürdü
Letonya hava sahasına giren İHA'yı Türk jetleri düşürdü
13:26
İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, partisinden istifa etti
İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, partisinden istifa etti
12:21
Nilda’yı öldüren caninin ifadesindeki mezarlık detayı kan dondurdu
Nilda'yı öldüren caninin ifadesindeki mezarlık detayı kan dondurdu
12:17
Kılıçdaroğlu’ndan tacizle suçlanan Ahmet Baran Yazgan için ilk yorum
Kılıçdaroğlu'ndan tacizle suçlanan Ahmet Baran Yazgan için ilk yorum
12:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 25. yıl mesajı: Türkiye için tarihi bir dönüşüm
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 25. yıl mesajı: Türkiye için tarihi bir dönüşüm
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2026 16:55:53. #7.13#
SON DAKİKA: Çarşamba'da Sağanak Tarım Alanlarını Vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.