Çarşamba\'da Sağanak Yağış Sonrası Durum Stabil

Samsun genelinde etkili olan sağanak yağışın ardından Çarşamba ilçesinden geçen Yeşilırmak Nehri'nin debisi yükseldi. İlçede şu ana kadar ulaşımı veya tarım alanlarını olumsuz etkileyen bir durumun yaşanmadığı bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD'ın uyarılarının ardından etkisini gösteren sağanak yağış sonrası ekipler sahada incelemelerde bulundu. Yapılan kontrollerde şehir merkezindeki ulaşım akslarında ve ilçenin önemli geçim kaynaklarından olan tarım arazilerinde su baskını ya da başka bir olumsuzluğa rastlanmadığı, ulaşımın normal seyrinde sürdüğü belirtildi.

Yağış nedeniyle Yeşilırmak Nehri'nin debisinde artış gözlenirken, ekiplerin ilçe genelindeki saha taramaları devam ediyor.

Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, şu an itibarıyla ilçede olumsuz bir tablonun bulunmadığını belirterek, gelişmelerin yakından takip edildiğini söyledi.

Öte yandan, Çarşamba Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerinin de olası sel ve su baskınlarına karşı teyakkuz halinde olduğu ifade edildi.