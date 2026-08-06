Çaycuma Irmağı'nda su samuru görüntülendi - Son Dakika
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Çaycuma Irmağı'nda su samuru görüntülendi

Çaycuma Irmağı\'nda su samuru görüntülendi
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde su samuru cep telefonu ile kaydedildi, ilgiyi artırdı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinden geçen Çaycuma Irmağı'nda görülen su samuru cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Irmakta bir süre yüzen su samuru, daha sonra suya dalarak gözden kayboldu.

Çaycuma ilçesinden geçen Çaycuma Irmağı'nda su samuru görüntülendi. Su yüzeyinde ilerlediği görülen su samurunun zaman zaman başını sudan çıkararak çevresini kontrol ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Irmakta bir süre yüzen su samuru, kıyıdan uzaklaştıktan sonra suya dalarak gözden kayboldu.

İlçede nadir görülen su samurunun görüntüleri ilgi çekti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Çaycuma Irmağı'nda su samuru görüntülendi - Son Dakika

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