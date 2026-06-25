Çayırova'daki Fatih Sultan Mehmet Parkı'nda yenileme çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Çayırova'daki Fatih Sultan Mehmet Parkı'nda yenileme çalışmaları sürüyor

Çayırova\'daki Fatih Sultan Mehmet Parkı\'nda yenileme çalışmaları sürüyor
25.06.2026 09:52  Güncelleme: 09:54
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Çayırova'da 18 bin 500 metrekarelik alanda yenilenen Fatih Sultan Mehmet Parkı'nda çocuk oyun alanları, spor sahaları, yürüyüş yolları ve sosyal tesisler yer alacak. Proje ilçe sakinlerine modern bir yaşam alanı sunmayı hedefliyor.

Çayırova'da yeni sosyal yaşam alanı oluşturmak amacıyla Fatih Sultan Mehmet Parkı'nda başlatılan yenileme ve genişletme çalışmaları devam ediyor.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin seçim beyannamesinde de yer alan proje kapsamında çalışmalar devam ediyor. İlçe sakinleri için yeni bir cazibe merkezi olması planlanan park alanında toprak tasfiyesi sürerken, yürüyüş yollarının ve merdivenlerin beton serim işlemleri gerçekleştiriliyor.

Toplam 18 bin 500 metrekarelik alanda inşa edilen ve her yaş grubuna hitap edecek şekilde tasarlanan projede; 3-6 ve 6-12 yaş grubu çocuk oyun alanları, etkinlik alanları, seyir terasları, yürüyüş yolları, fitness alanları, halı saha ve basketbol sahası gibi sportif ve sosyal imkanlar yer alacak. Ayrıca park bünyesinde mescit, bebek bakım odası, tuvalet, sosyal tesis, meydan ve otopark da bulunacak.

Açıklamada, ilçe sakinlerine daha yeşil, modern ve konforlu bir sosyal yaşam alanı sunulması amacıyla çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü belirtilerek, "Şehrimize değer katacak bu projeyi en kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" ifadeleri kullanıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Çayırova'daki Fatih Sultan Mehmet Parkı'nda yenileme çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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