Çayırova\'da yabani ot temizlik çalışmaları sürüyor

Çayırova'da yaz aylarının gelmesiyle birlikte boş arazi ve ortak kullanım alanlarında yabani ot temizliği başlatıldı.

Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, çevre ve görüntü kirliliğini önlemek, vatandaşların konforunu artırmak amacıyla; boş araziler, parklar, kavşaklar, refüj alanları, yol kenarları ve kaldırımlarda büyüyen yabani otları temizlemek için mesai harcıyor. Son olarak İstiklal Caddesi üzerindeki kaldırım ve boş arazilerde ot biçme işlemi gerçekleştiren ekipler, yürüttükleri bu çalışmalarla yaz aylarında artan sinek ve haşere oluşumuna karşı da önlem alıyor. - KOCAELİ