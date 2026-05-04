Çemişgezek\'te feribot seferleri hava şartları nedeniyle durduruldu

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle geçici olarak durduruldu.

Çemişgezek Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, etkili olan şiddetli rüzgarın seyir güvenliğini tehlikeye attığı belirtildi. Açıklamada, "Etkili olan şiddetli rüzgar ve olumsuz hava şartları nedeniyle, seyir güvenliğini sağlamak amacıyla feribot seferlerimiz geçici olarak durdurulmuştur" ifadelerine yer verildi.

Yetkililer, hava şartlarının düzelmesiyle birlikte seferlerin yeniden başlayacağını bildirirken, güncel gelişmeler hakkında vatandaşların bilgilendirilmeye devam edileceği kaydedildi. - TUNCELİ