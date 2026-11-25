Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi Dabakhane mevkiinde otlayan dağ keçileri, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Dünya Doğa Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenme tehlikesi altında olduğu gerekçesiyle kırmızı listeye alınan ve avlanması yasak olan dağ keçileri, Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi Dabakhane mevkiinde kaydedildi. Yerleşim yerlerine yakın noktalara kadar inen dağ keçilerinin bölgede sürü halinde otladığı görüldü. Durumu fark eden bir vatandaş, keçileri cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Bir süre bölgede otlayan dağ keçileri, ardından gözden kayboldu.

Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından koruma altında tutulan dağ keçilerini kaçak avlamanın hayvan başına 940 bin TL tazminat bedeli bulunduğu, idari para cezalarıyla birlikte bu tutarın 980 bin TL'yi aştığı ve failler hakkında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle adli işlem uygulandığı öğrenildi.