Çerkezköy\'de ulaşım dönüşümünde ilk etap bitti, hedef 20 Aralık

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin Çerkezköy kent merkezinde trafik yoğunluğunu azaltmak ve ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla başlattığı dönüşüm çalışmaları sürüyor.

Proje kapsamında BSH Kavşağı'nda altyapı, kazı-dolgu ve betonarme imalatlarından oluşan ilk etap tamamlanarak asfaltlama aşamasına geçildi. Hızlı tren hattıyla uyumlu akıllı kavşak modeline dönüştürülen bölgede trafik akışının güvenli şekilde sağlanması için yönlendirme ve uyarı tabelaları da artırıldı.

Güveniş Caddesi'nde kaldırım yenileme ve binder asfalt çalışmaları devam ederken, Uğur Mumcu Caddesi'nde asfalt, kaldırım, peyzaj ve 345 araçlık otopark alanını kapsayan çalışmalar başlatılıyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, Çerkezköy'de yalnızca yol ve kaldırım değil, trafik ve otopark sorunlarını da kapsayan bütüncül bir dönüşüm gerçekleştirdiklerini belirterek çalışmaların 20 Aralık'a kadar tamamlanmasının hedeflendiğini ifade etti.