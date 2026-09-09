Çerkezköy’de ulaşım hamlesi - Son Dakika
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Çerkezköy’de ulaşım hamlesi

Çerkezköy’de ulaşım hamlesi
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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Çerkezköy’de başlatılan ulaşım çalışmaları kapsamında BSH Kavşağı, Güveniş Caddesi ve Altıyol Kavşağı’nda asfalt, kaldırım, kazı ve taş dolgu çalışmaları sürüyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Çerkezköy'de başlatılan ulaşım çalışmaları kapsamında BSH Kavşağı, Güveniş Caddesi ve Altıyol Kavşağı'nda asfalt, kaldırım, kazı ve taş dolgu çalışmaları sürüyor.

BSH Kavşağı'nda ilk etap tamamlanırken, Güveniş Caddesi'nde kaldırım çalışmalarının yaklaşık yüzde 70'i bitirildi. Altıyol Kavşağı'nda ise şeritlerin genişletilmesi ve kavşağın sinyalize hale getirilmesi planlanıyor.

Çalışmalar kapsamında kent merkezinde 15 bin metrekare kaldırım, 14 bin ton asfalt, 20 bin ton kazı ve 20 bin ton taş dolgu yapılacak.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, yürütülen çalışmalarla Çerkezköy trafiğinin rahatlayacağını, kentin ise daha modern ve prestijli bir görünüme kavuşacağını vurgulayarak şöyle konuştu:

"Çerkezköy'de ulaşımı güçlendirecek kapsamlı dönüşüm çalışmalarımız devam ediyor. BSH Kavşağı, Güveniş Caddesi ve Altıyol Kavşağı, asfaltlama ve kaldırım çalışmalarından kavşak düzenlemelerine, yağmur suyu hattından aydınlatmaya kadar kapsamlı bir şekilde modernize edilerek kent estetiğine uygun hale getirilecek. Kentimizin geleceğine değer katan yatırımlarımızla Çerkezköy'ün ulaşım altyapısını güçlendirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: İHA

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Çerkezköy, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Çerkezköy’de ulaşım hamlesi - Son Dakika

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