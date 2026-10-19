Çermik'te erken yağmurla çatlayan yaklaşık 20 ton üzüm pekmez ve pestile işleniyor - Son Dakika
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Çermik'te erken yağmurla çatlayan yaklaşık 20 ton üzüm pekmez ve pestile işleniyor

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Çermik\'te erken yağmurla çatlayan yaklaşık 20 ton üzüm pekmez ve pestile işleniyor
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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde erken gelen sonbahar yağmurları şire üzümlerinde çatlamaya yol açtı. Kuyu Mahallesi'nde bağları bulunan üretici, hasat bekleyen yaklaşık 20 ton üzümü yaş meyve olarak satamayınca pekmez, pestil, kesme ve cevizli sucuk yapmak zorunda kaldı.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde sonbahar yağmurlarının erken başlaması, üzümlerde çatlama ve bozulmalara yol açtı.

Üzüm üretimi ile ünlü Çermik ilçesinde erken gelen yağmurlar, meyveye zarar verdi. Kuyu Mahallesi'nde üzüm bağları bulunan Sercan Polat, yağmurların erken gelmesinden dolayı şire üzümlerinde çatlamaların meydana geldiğini, bundan dolayı mecburen yaş meyve olarak pazarlama yerine, üzümleri işleyerek pekmez, pestil, kesme ve cevizli sucuk yaptıklarını söyledi. Polat, bağlarında henüz hasat bekleyen yaklaşık 20 ton üzüm bulunduğunu, havaların yağışlı geçmesinden dolayı bunları işlemeye fırsat bulamadıklarını dile getirdi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Çermik'te erken yağmurla çatlayan yaklaşık 20 ton üzüm pekmez ve pestile işleniyor - Son Dakika
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