Çermik\'te Kırsal Yollar Tehlike Saçıyor

Diyarbakır'ın Çermik ilçesi Haseran bölgesindeki kırsal mahalle yollarında kış aylarındaki yağışlardan dolayı derin çukurlar oluştu. Vatandaşlar, yolların onarılmasını istedi.

Çermik ilçesinde yaklaşık 20 kırsal mahalledeki yaklaşık 10 bin vatandaşın kullandığı yolda oluşan çukurlar, araçların arızalanmasına ve kaza yapmalarına neden oluyor. Mahalle sakinleri, 10 santimetre derinlikte çukurların oluştuğu yaklaşık 25 kilometre uzunluğundaki yolun yapılmasını istedi. Bülent Aldağ isimli vatandaş, "Her hafta sonu aracımla Korudağ Mahallesi'ndeki bahçeme gidiyorum, yollar çok bozuk. Defalarca kaza geçirmeme ramak kaldı. Aracım birçok kez çukurlara girerek arızalandı. Yolun bir an önce onarılmasını istiyorum" dedi. - DİYARBAKIR