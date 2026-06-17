Çermik'te Kırsal Yollar Tehlike Saçıyor - Son Dakika
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Çermik'te Kırsal Yollar Tehlike Saçıyor

Çermik\'te Kırsal Yollar Tehlike Saçıyor
17.06.2026 10:01
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Diyarbakır Çermik'te kış yağışları sonrası oluşan çukurlar, 10 bin vatandaşı riske atıyor.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesi Haseran bölgesindeki kırsal mahalle yollarında kış aylarındaki yağışlardan dolayı derin çukurlar oluştu. Vatandaşlar, yolların onarılmasını istedi.

Çermik ilçesinde yaklaşık 20 kırsal mahalledeki yaklaşık 10 bin vatandaşın kullandığı yolda oluşan çukurlar, araçların arızalanmasına ve kaza yapmalarına neden oluyor. Mahalle sakinleri, 10 santimetre derinlikte çukurların oluştuğu yaklaşık 25 kilometre uzunluğundaki yolun yapılmasını istedi. Bülent Aldağ isimli vatandaş, "Her hafta sonu aracımla Korudağ Mahallesi'ndeki bahçeme gidiyorum, yollar çok bozuk. Defalarca kaza geçirmeme ramak kaldı. Aracım birçok kez çukurlara girerek arızalandı. Yolun bir an önce onarılmasını istiyorum" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Diyarbakır, 3. Sayfa, Çermik, Ulaşım, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Çermik'te Kırsal Yollar Tehlike Saçıyor - Son Dakika

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