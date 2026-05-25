Çermik'te Raf Bulutu Görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çermik'te Raf Bulutu Görüntülendi

Çermik\'te Raf Bulutu Görüntülendi
25.05.2026 10:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde raf bulutu, fırtına sonrası cep telefonlarıyla görüntülendi.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, fırtınaların ön kenarında meydana gelen raf bulutu görüldü.

Çermik ilçesi Keklik Mahallesi'nde Murat Şen isimli vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülenen doğa olayı, görenleri kendisine hayran bıraktı.

Sağanak yağmur ve dolu yağışından sonra fırtına ile ortaya çıkan doğa olayı yaklaşık üç dakika sürdü. Bir diğer raf bulutu da Yeşilova Mahallesi'nde yaşandı. Hayvanlarını otlatan bir çoban tarafından cep telefonu ile görüntülenen doğa olayı karelere yansıdı. İlçede hakim olan yağışlı hava, farklı doğa olaylarının yaşanmasına yol açıyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Diyarbakır, 3. Sayfa, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Çermik'te Raf Bulutu Görüntülendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trafikte zikzak çizerek ilerledi, hem alkollü hem firari çıktı Trafikte zikzak çizerek ilerledi, hem alkollü hem firari çıktı
Kılıçdaroğlu cephesinden yeni açıklama: Kemal Bey kapının bu tarafının da diğer tarafının da genel başkanı Kılıçdaroğlu cephesinden yeni açıklama: Kemal Bey kapının bu tarafının da diğer tarafının da genel başkanı
CHP Genel Merkezi’nde kapının önüne koltuklar koyuldu CHP Genel Merkezi'nde kapının önüne koltuklar koyuldu
CHP’den Mansur Yavaş iddiasına yalanlama: Böyle bir diyalog yaşanmadı CHP'den Mansur Yavaş iddiasına yalanlama: Böyle bir diyalog yaşanmadı
CHP’de olaylar sürerken Canan Kaftancıoğlu’ndan dikkat çeken paylaşım CHP'de olaylar sürerken Canan Kaftancıoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
Akçakoca Belediye Başkanı tutuklandı, görevden uzaklaştırıldı Akçakoca Belediye Başkanı tutuklandı, görevden uzaklaştırıldı

10:23
Serenay Sarıkaya gözaltına alındı
Serenay Sarıkaya gözaltına alındı
10:16
Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs’ta CHP Genel Merkezi’nde
Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'nde
08:56
Sibel Kekilli sessiz sedasız evlendi
Sibel Kekilli sessiz sedasız evlendi
08:23
Bülent Şakrak, 16 yaş küçük sevgilisiyle deniz sezonunu açtı
Bülent Şakrak, 16 yaş küçük sevgilisiyle deniz sezonunu açtı
08:21
CHP Genel Merkezi’ndeki yaşananlarla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ilk açıklama
CHP Genel Merkezi'ndeki yaşananlarla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
07:03
Bomba iddia: Kılıçdaroğlu kurultayı erteleyip partiyi genel seçimlere taşıyacak
Bomba iddia: Kılıçdaroğlu kurultayı erteleyip partiyi genel seçimlere taşıyacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 10:29:19. #.0.5#
SON DAKİKA: Çermik'te Raf Bulutu Görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.