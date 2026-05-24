Çermik\'te Sel ve Dolu Zarar Verdi

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde etkili olan sağanak yağmur ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağışlar nedeniyle bazı yerleşim yerleri ve ekili alanlar zarar gördü. Akarsu debileri yükselirken, Çermik- Siverek arasındaki yolda ulaşımda aksamalar yaşandı. Baykal Mahallesi'nde aniden bastıran yağmur ve dolu yağışı, mahalleyi sel suları altında bıraktı. Birçok kırsal mahalle yolu yağışlardan dolayı zarar görürken, Hamambaşı bölgesindeki Göz mesire alanında bulunan çay bahçeleri ve piknik alanları, sel suları altında kaldı.

Yetkililer vatandaşları, oluşabilecek sel baskınları konusunda uyardı. - DİYARBAKIR