Çermik'te Sel ve Dolu Zarar Verdi
Çermik'te Sel ve Dolu Zarar Verdi

24.05.2026 13:54
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde sağanak yağmur ve dolu, yolları ve tarım alanlarını etkiledi.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde etkili olan sağanak yağmur ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağışlar nedeniyle bazı yerleşim yerleri ve ekili alanlar zarar gördü. Akarsu debileri yükselirken, Çermik- Siverek arasındaki yolda ulaşımda aksamalar yaşandı. Baykal Mahallesi'nde aniden bastıran yağmur ve dolu yağışı, mahalleyi sel suları altında bıraktı. Birçok kırsal mahalle yolu yağışlardan dolayı zarar görürken, Hamambaşı bölgesindeki Göz mesire alanında bulunan çay bahçeleri ve piknik alanları, sel suları altında kaldı.

Yetkililer vatandaşları, oluşabilecek sel baskınları konusunda uyardı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Diyarbakır, 3. Sayfa, Ulaşım, Yaşam, Çevre, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
