Çeşme-Didim hattında 50-75 km hızla fırtına 1 Ekim'de başlıyor - Son Dakika
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Çeşme-Didim hattında 50-75 km hızla fırtına 1 Ekim'de başlıyor

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Çeşme-Didim hattında 50-75 km hızla fırtına 1 Ekim\'de başlıyor
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Meteoroloji, Çeşme-Didim hattında kuzey ve kuzeydoğudan 50-75 km hızla fırtına beklendiğini duyurdu. Fırtına 1 Ekim Perşembe 12.00'den 3 Ekim Cumartesi 18.00'e kadar etkili olacak, başta deniz ulaşımı olmak üzere ulaşımda aksamalar yaşanabileceği bildirildi.

Meteoroloji, Güney Ege'nin kuzeyinde, Çeşme-Didim hattında kuzey ve kuzeydoğudan 50-75 kilometre hızla fırtına beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji tarafından yapılan uyarıya göre, Güney Ege'nin kuzeyinde (Çeşme-Didim) rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde, saatte 50-75 kilometre hızla fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor. İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yayımlanan meteorolojik uyarıda, fırtınanın 1 Ekim Perşembe günü saat 12.00'den 3 Ekim Cumartesi günü saat 18.00'e kadar etkili olmasının beklendiği bildirildi. Meteoroloji, fırtına nedeniyle başta deniz ulaşımı olmak üzere ulaşımda aksamalar yaşanabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Çeşme-Didim hattında 50-75 km hızla fırtına 1 Ekim'de başlıyor - Son Dakika
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