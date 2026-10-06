Çevre danışmanlık firmalarına BTB zorunluluğu geldi, aykırılığı yazmayan ceza alacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca hazırlanan Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik'te değişiklik yapıldı. Buna göre, çevre danışmanlık firmalarından da ÇED Yeterlilik firmaları gibi TMMOB Çevre Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen Büro Tescil Belgesi'nin (BTB) alınması şartı getirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe gidi.

Çevre sektöründe faaliyet gösteren ÇED yeterlik firmaları, 'Çevresel Etki Değerlendirmesi Yeterlik Belgesi Tebliği'nin "ÇED Yeterlik Belgesi Başvurularında Aranacak Şartlar" başlıklı 6'ncı maddesinde BTB aranmaması nedeniyle "eksik düzenleme" sebebiyle iptal ediliyordu. Yeni düzenlenen mevzuat ile ÇED Yeterlik Belgesi alan kurum/kuruluşlarda görev yapan personelin lisans diploması esas alınmak kaydı ile TMMOB'ye bağlı ilgili meslek odalarından BTB alma şartı getirildi. Diğer taraftan Bakanlığın aynı birimi tarafından yetkilendirilen ve aynı sektörde faaliyet gösteren ÇED yeterlik firmalarından BTB istenirken, çevre danışmanlık firmalarından istenmemesi uygulamada birlikteliğin sağlanmamasına ve iş barışının bozulmasına yol açıyordu. Yayımlanan yönetmelik değişikliği ile çevre danışmanlık firmalarından BTB istenmesi şartı getirildi.

"Çevre danışmanlık firmalarının danışmanlık hizmet bedelleri artırıldı"

Yönetmelik değişikliğinde BTB'nin istenmesinin çevre danışmanlık firmalarına ilave ekonomik yük getireceği öngörüldüğünden, asgari fiyat tarifesinin hesaplanmasında çevre danışmanlarının lehine değişiklik yapılarak danışmanlık hizmet bedellerinin artırılmasına yönelik madde eklendi. Ayrıca, danışman firmaları, danışmanlık ücretlerini daha kolay alabilmeleri için işletmelerin ödeme belgelerini aylık faaliyet raporlarına ekleme zorunluluğu getirildi. Böylece çevre danışmanlık firmalarının ekonomik sorunlarını çözmesi hedeflendi.

"İşletmedeki aykırılıkları bildirmeyen danışmanlık firmalarına idari ceza"

Yapılan düzenlemede, işletmede tespit edilen uygunsuzlukların/aykırılıkların aylık faaliyet raporuna yazılması, uygunsuzluğun giderilmesine ilişkin işletme sahibine/sorumlusuna önerilerde bulunulması, belirlenen süre içinde uygunsuzluğu gidermeyen işletmelerin il müdürlüğüne bildirilmesi zorunluluğu getirildi. Yapılan denetimlerde aykırılıkları faaliyet raporuna yazmayan, aykırılıkların giderilmesine yönelik resmi başvuru sürecini başlatmayan işletmeler hakkında yetkili makama bildirimde bulunmayan çevre danışmanlık firmalarına Çevre Kanunu'nun 20'nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek.