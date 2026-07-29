Cide\'de Sel Felaketi: Temizlik Çalışmaları Devam Ediyor

Kastamonu'nun Cide ilçesinde meydana gelen sel felaketinin ardından temizlik ve hasar tespit çalışmaları sürüyor. Kastamonu Valisi Meftun Dallı, ilçede incelemelerde bulunarak, yürütülen çalışmaları yerinde takip etti.

Cide ilçesinde 26 Mayıs Pazar günü etkili olan kuvvetli sağanak yağışın ardından ilçe merkezinden geçen çayın taşması sonucu sel meydana geldi. Sel nedeniyle 150'den fazla ev, iş yeri ve depo su altında kalırken, çok sayıda araç da sel sularından etkilendi. Afetin ardından ilçede başlatılan temizlik ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Çalışmaları yerinde incelemek üzere Cide'ye gelen Kastamonu Valisi Meftun Dallı, selden etkilenen vatandaşlarla da bir araya gelerek, taleplerini dinledi. Vali Dallı, devletin tüm kurumlarıyla vatandaşların yanında olduğunu belirterek, zararların giderilmesi ve hayatın en kısa sürede normale döndürülmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.