Çiftçiler Don Riskine Karşı Nöbet Tutuyor
Çiftçiler Don Riskine Karşı Nöbet Tutuyor

Çiftçiler Don Riskine Karşı Nöbet Tutuyor
12.04.2026 04:55
Erzincan'da üreticiler, soğuk havadan korunmak için bahçelerinde ateş yakarak nöbet tutuyor.

Erzincan'ın Üzümlü ilçesine bağlı Bayırbağ köyünde çiftçiler, ani sıcaklık düşüşüyle oluşan don riskine karşı gece boyunca bahçelerinde nöbet tuttu.

Meyve ağaçlarının çiçeklenme dönemine denk gelen soğuk hava nedeniyle harekete geçen üreticiler, kayısı başta olmak üzere elma ve kiraz ağaçlarının zarar görmemesi için bahçelerin farklı noktalarında ateş yaktı.

Oluşturulan ısı ve duman sayesinde donun etkisini azaltmayı amaçlayan çiftçiler, sabaha kadar süren nöbetle ürün kaybını en aza indirmeye çalıştı.

Köy genelinde yaygın şekilde uygulanan bu geleneksel yöntemle ortam sıcaklığının birkaç derece artırılması hedefleniyor.

Köy sakinlerinden Celal Gürler, son yıllarda ilkbahar aylarında yaşanan ani sıcaklık düşüşlerinin tarımsal üretimi olumsuz etkilediğini belirtti.

Don olaylarına karşı alınan önlemlerin artık zorunluluk haline geldiğini ifade eden Gürler, üreticilerin her yıl benzer risklerle karşı karşıya kaldığını kaydetti. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

