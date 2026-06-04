Çiftçiye Anız Yakma Uyarısı

Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, hasadı yapılan tarım arazilerinde çiftçileri anız yakılmaması konusunda uyarılarda bulundu.

Türkiye'nin en sıcak illerden olan Aydın'da hava sıcaklıklarının artması ile birlikte orman yangını ihtimalleri de yükselirken, Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, birçok orman yangınlarına sebep olan anız yakımı konusunda çiftçileri uyardı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından "Anız Yakma, Geleceğini Ateşe Atma" sloganıyla uyarı ve bilgilendirmeler yapılırken, hasadı yapılan arazilerde anız yakanlara da cezai işlem uygulanacağı hatırlatıldı. Hasadı yapılan arazilerde yasak olmasına rağmen yakılan anızların birçok zararının olduğu hatırlatılan bilgilendirmede çiftçiler uyarılırken, anız yakmanın zararları anlatıldı. Anız yangınlarının toprağı, havayı, suyu ve geleceği yok ettiğine dikkat çekilirken Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Anız yakmak yerine toprağını koru, verimini artır, geleceğine sahip çık. Unutmayalım, anız yakmak hem doğaya hem de ekonomiye zarar verir. Daha temiz bir çevre ve daha verimli topraklar için anız yakmayalım" ifadeleri yer aldı. - AYDIN