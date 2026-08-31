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Saha da incelemeler sürüyor

Saha da incelemeler sürüyor
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Çilimli Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş ve Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız, yapımı devam eden Gençlik Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu.

Çilimli Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş ve Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız, ilçede yapımı devam eden Gençlik Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu.

Gençlik Merkezi'nin yapım sürecinde gelinen son durumu yerinde görmek amacıyla gerçekleştirilen incelemede Altıntaş ve Yıldız, inşaat alanında yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. İnşaat sahasında devam eden çalışmaları inceleyen Kaymakam Altıntaş ve Belediye Başkanı Yıldız'a, projenin mevcut durumu ve yapım sürecine ilişkin bilgiler aktarıldı. Çalışmaların ilerleyişi hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Gençlerin sosyal, kültürel ve çeşitli etkinliklerini gerçekleştirebilecekleri bir alan olarak hizmet vermesi planlanan Gençlik Merkezi'nde yapım çalışmaları devam ediyor. İnceleme, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alınmasının ardından sona erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Saha da incelemeler sürüyor - Son Dakika

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