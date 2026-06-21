Çıralı Obruk Gölü Kurudu - Son Dakika
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Çıralı Obruk Gölü Kurudu

Çıralı Obruk Gölü Kurudu
21.06.2026 09:35
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Karapınar'daki tarihi Çıralı Obruk Gölü, son yağışlara rağmen su tutmadı ve kurudu.

Konya'nın Karapınar ilçesinde, milattan öncesine ait yaşam izlerini barındıran ve geçtiğimiz yıllarda kuruyan Çıralı Obruk Gölü, son yağışlara rağmen su tutmadı.

Karapınar'ın kuzeybatısında bulunan Çıralı Obruğu, ilçe merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Yaklaşık 17 bin 500 metrekarelik alanıyla dikkat çeken obruk, bölgenin önemli doğal güzelliklerinden biri olarak biliniyor. İçerisinde insan yapımı mağaralar barındıran tarihi obruk gölü kuraklık nedeniyle geçtiğimiz yıllarda kurumuştu. Yöredeki son yağışların ardından da su tutmadığı gözlenen göl, eski görünümünden uzak bir manzara sergiliyor. Bir dönem yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği, yüzdüğü ve kamp yaptığı obrukta, suyun çekilmesiyle birlikte geriye sadece kat kat oyulmuş boş mağaralar kaldı. Öte yandan obrukta yeni çökmelerin yaşandığı gözlendi.

Yöre sakinlerinden 59 yaşındaki çiftçi Ali Özdinç, "Obruk, toprağın çökmesiyle oluyor. Eskiden toprak çökünce bazı yerlerde su çıkıyormuş. Şimdi obruklarda su seviyesi düştüğü için su çıkmıyor. Zamanında Çıralı Obruğu'nda su seviyesi yüksekmiş, su çıkmış. Seviye düşünce obruktaki su da kayboldu. Burası obruk bölgesi. Tarihi bilinmeyen obruklarımız var. Dışarıdan gelenler obruğa bakıyor, aman kaçalım diyorlar, bazıları korkuyorlar. Biz alışkın olduğumuz için korkmuyoruz. Fotoğraf çekilmek için gelip gidenler çok oluyor" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Çıralı Obruk Gölü Kurudu - Son Dakika

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