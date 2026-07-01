Cizre\'de Kızılay gönüllülerinden çevre temizliği seferberliği

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Türk Kızılay gönüllüleri, Dicle Nehri kenarında bulunan mesire alanları ve parklarda temizlik çalışması yaptı. Çevre temizliğine dikkat çeken gönüllüler, vatandaşlara duyarlılık çağrısında bulundu.

Cizre'de Dicle Nehri kenarında yer alan ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı mesire alanları ile parklar, Türk Kızılay Cizre Şubesi gönüllüleri tarafından temizlendi. Son zamanlarda yoğun şekilde kirletildiği gözlenen alanlar, yürütülen kapsamlı çalışma sayesinde çöplerden arındırıldı. Gönüllüler, nehir kenarındaki yeşil alanları tek tek gezip plastik, cam ve evsel atıkları topladı. Torbalara doldurulan çöpler, belediye ekipleri tarafından alınmak üzere belirlenen noktalara taşındı. Kızılay gönüllüleri bu anlamlı etkinlikle hem çevre kirliliğinin önüne geçti hem de topluma örnek bir davranış sergiledi.

Park ve mesire alanlarındaki temizlik çalışmaları ile ilgili Türk Kızılay Şubesinden yapılan açıklamada, "Daha önce temizlenen mesire alanlarımızın maalesef yeniden yoğun şekilde kirletildiğini gördük. Türk Kızılay gönüllülerimizin desteğiyle park ve piknik alanlarımızda kapsamlı bir temizlik gerçekleştirdik. Değerli Cizre halkı, çevremizi temiz tutmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Lütfen çöplerimizi yerlere atmayalım, piknik alanlarımızı ve parklarımızı temiz kullanalım. Temiz bir çevre, gelecek nesillere bırakacağımız en güzel mirastır. Bu çalışmaya katkı sunan tüm gönüllülerimize ve duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi. - ŞIRNAK