Cizre'de sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirdi
Cizre'de sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirdi

09.04.2026 15:34  Güncelleme: 15:39
Şırnak'ın Cizre ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış, caddeleri ve sokakları göle çevirerek yaşamı durma noktasına getirdi. Altyapı yetersizliği nedeniyle birçok bölgede su birikintileri oluşurken, vatandaşlar geçici önlemler almak zorunda kaldı. Yetkililer, bölgede yağışların devam edeceği konusunda uyarıda bulundu.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış, hayatı durma noktasına getirdi. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar adeta göle dönerken, sürücüler ve yayalar yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Cizre'de öğle saatlerinde aniden bastıran ve şiddetini artıran sağanak yağış, ilçeyi etkisi altına aldı. Yaklaşık yarım saat süren yoğun yağış sonrası altyapı yetersizliği ve tıkanan rögarlar nedeniyle ana arterler başta olmak üzere birçok sokak suyla doldu. Sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar saçak altlarına sığınırken, su birikintilerinin oluştuğu caddelerde araçlar ilerlemekte zorlanırken trafik akışı durma noktasına geldi. Belediye ekipleri, tıkanan rögarları açmak ve biriken suları tahliye etmek için ilçe genelinde çalışma başlattı. Su seviyesinin kaldırım boyunu aşması nedeniyle bazı iş yerlerini su basma tehlikesi yaşandı. Esnaf, dükkanlarına su girmemesi için kendi imkanlarıyla set kurarak önlem almaya çalıştı. Vatandaşlar, her yağmur sonrası benzer manzaraların yaşandığını belirterek yetkililerden kalıcı çözüm beklediklerini ifade etti.

Meteoroloji yetkilileri, yağışların bölge genelinde yer yer devam edeceği uyarısında bulunarak vatandaşları sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

