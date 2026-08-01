Çocuklar Sıcak Havada Çar Çayı'nda Serinliyor - Son Dakika
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Çocuklar Sıcak Havada Çar Çayı'nda Serinliyor

Çocuklar Sıcak Havada Çar Çayı\'nda Serinliyor
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Muş'ta çocuklar, sıcak havalarda Çar Çayı'nda yaptıkları havuzlarda serinliyor.

Muş'ta etkisini artıran sıcak hava nedeniyle çocuklar, Çar Çayı'nda kendi imkanlarıyla oluşturdukları küçük havuzlarda hem serinliyor hem de yaz tatilinin keyfini çıkarıyor.

Muş'ta hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte çocuklar, serinlemenin yolunu Çar Çayı'nda buldu. Evlerinden getirdikleri brandalar ve dere yatağından topladıkları taşlarla küçük bir havuz yapan çocuklar, günün büyük bölümünü burada geçiriyor. Sıcak havadan bunaldıkları saatlerde Çar Çayı'na akın eden çocuklar hem serinliyor hem de arkadaşlarıyla keyifli vakit geçiriyor. Sıcak havalarda Çar Çayı'nın kendileri için en önemli serinleme noktası olduğunu belirten çocuklardan Berat Sönmez, her gün arkadaşlarıyla burada buluştuklarını ve eğlenceli zaman geçirdiklerini ifade etti. Sönmez, "Havalar ısındı. Bizim denizimiz yok ama Çar Çayı'mız var. Biz de buraya gelip yüzüyoruz. Su çok güzel ve oldukça derin. Günümüzü burada keyifli bir şekilde geçiriyoruz" dedi.

Kentte etkisini sürdüren sıcak hava nedeniyle Çar Çayında yüzdüklerini söyleyen bir diğer çocuk Mert Toplu, "Havalar ısındı, biz de buraya gelip yüzüyoruz. Denizimiz yok, biz de Çar Çayı'nda serinliyoruz. Kendi imkanlarımızla burada küçük bir göl yaptık. Su çok güzel. Sıcak havalarda serinlemek için burada yüzüyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Çevre, Muş, Son Dakika

Son Dakika Çevre Çocuklar Sıcak Havada Çar Çayı'nda Serinliyor - Son Dakika

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