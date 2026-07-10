Çölovası Patatesinde Hasat Sezonu Başladı - Son Dakika
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Çölovası Patatesinde Hasat Sezonu Başladı

Çölovası Patatesinde Hasat Sezonu Başladı
10.07.2026 14:00
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Dinar'da Çölovası patatesinin hasat sezonu başladı; verim ve fiyatlar üreticiyi sevindiriyor.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, kendine has aroması ve yüksek kalitesiyle bilinen meşhur Çölovası patatesinde hasat sezonu heyecanla başladı. İlk sökümlerle birlikte bu yıl hem verimin hem de piyasa fiyatlarının üreticiyi memnun etmesi bekleniyor.

Dinar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Karakuyu ve beraberindeki teknik personel, hasat çalışmalarını yerinde incelemek amacıyla Okçular Köyü'ndeki patates arazilerini ziyaret etti. Tarlada incelemelerde bulunan ve üreticilerle bir araya gelen Karakuyu, yeni sezonun hayırlı ve bereketli olmasını diledi.

Bölgenin patates üretimi açısından stratejik bir öneme sahip olduğunu belirten yetkililer, Çölovası patatesinin pazarda markalaştığına dikkat çekti. Karakuyu, toprak yapısı, mikro klima iklim özelliği ve kendine has eşsiz aroması ile Çölovası patatesinin piyasada çok önemli bir yer tuttuğu ve yurt genelinden yoğun talep gördüğü vurgulandı.

Bu sezon hem yüksek verim hem de tatmin edici piyasa fiyatları bekleyen bölge üreticilerinin yüzü, ilk hasatla birlikte gülmeye başladı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Ekonomi, Afyon, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Çölovası Patatesinde Hasat Sezonu Başladı - Son Dakika

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