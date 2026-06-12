Çorum'da HES bendi patladı: Çeltik tarlaları su altında kaldı - Son Dakika
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Çorum'da HES bendi patladı: Çeltik tarlaları su altında kaldı

Çorum\'da HES bendi patladı: Çeltik tarlaları su altında kaldı
12.06.2026 22:57  Güncelleme: 23:00
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Çorum'un Bayat ilçesinde bir hidroelektrik santrali bendinin patlaması sonucu yaklaşık 150 dönümlük çeltik arazisi su altında kaldı. Ekipler su tahliyesi yaparken, firma yetkilileri hasarın 4-5 günde giderileceğini açıkladı.

Çorum'un Bayat ilçesinde bulunan bir hidroelektrik santrali bendinin patlaması sonucu bölgedeki yaklaşık 150 dönümlük çeltik arazisi su altında kaldı.

Olay, dün gece saatlerinde Bayat ilçesi Sağpazar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde bulunan hidroelektrik santralinin bendinde henüz bilinmeyen sebeple sızıntı başladı. Kısa sürede bentteki çatlağın büyüdüğünü fark eden görevlililer tarafından santralin kapakları açılarak su tahliyesi yapıldı. Bölgede bulunan yaklaşık 150 dönümlük çeltik tarlası su altında kaldı. Bölgeye sevk edilen Bayat Belediyesi, Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri tarafından sular altında kalan tarım arazilerinde su tahliyesi yapıldı.

HES'i işleten firma yetkilileri tarım arazileri zarar gören vatandaşların mağduriyetinin giderileceği ve hasarın kısa sürede onarılması için çalışma başlatıldığını söyledi. Çeltik tarlaları için sulama suyunun da tarlalara verilmeye devam edeceği belirtildi.

"Yaklaşık olarak 4-5 gün içinde tekrar faaliyete geçireceğiz"

Yaşanan olayla ilgili konuşan Şantiye Şefi Halit Aslan, "Dün gece bilinmeyen bir sebepten dolayı bentte küçük çaplı bir patlak meydana geldi. Daha sonra hızlı müdahale etmemize rağmen biraz genişleme oldu. Bundan dolayı köylülerimiz mağdur olmasın, ekim alanları zarar görmesin diye dört tane kapağımızı açıp su tahliyesini gerçekleştirdik. Saat 10.00 gibi de herhangi bir sorun kalmadı. Arazilerde herhangi bir sudan dolayı bir zarar görecek bir nokta kalmadı, tahliyelerini gerçekleştirdik. Şu an tamiratlarını yapacağız. Yaklaşık olarak 4-5 gün içinde tekrar faaliyete geçireceğiz. Fakat bu zaman zarfında da köylüler tekrar sularını alacak. Onlara da bir sıkıntı olmayacak" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Hidroelektrik Santrali, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Çeltik, Enerji, Yaşam, Çevre, Çorum, HES, Son Dakika

Son Dakika Çevre Çorum'da HES bendi patladı: Çeltik tarlaları su altında kaldı - Son Dakika

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