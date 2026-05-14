Çorum'da iki mahallede gerçekleştirilecek kentsel dönüşüm projeleriyle ilgili vatandaşlar bilgilendirildi. Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, "Çorum'un gerekirse yapabileceğimiz her bir noktasını dönüştürmek istiyoruz" dedi.

Çorum'da şehrin belirli bölgelerindeki kentsel dönüşüm süreciyle ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Turgut Özal Konferans Salonu'nda gerçekleşen toplantıda protokol üyeleri ile hak sahibi vatandaşlar bir araya gelerek projenin işleyişi ve son durumu hakkında bilgilendirildi. Kale Mahallesi ile Gülabibey Mahallesi sakinlerinin katıldığı bilgilendirme toplantısında vatandaşların merak ettiği sorular da yanıtlandı. Programa, Çorum Valisi Ali Çalgan, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Yakup Alar, Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Burak Tozkoparan, Kale Mahallesi Muhtarı Dudu Sır, kurum müdürleri çok sayıda vatandaş katıldı.

"Sizler sağlıklı, güvenli binalarda oturacaksınız"

Kentsel dönüşümle birlikte vatandaşların daha güvenli yapılarda ve çevrede oturacaklarını söyleyen Çorum Valisi Ali Çalgan, " Sizler sağlıklı, güvenli binalarda oturacaksınız. Çocuklarınız ve emeklileriniz, büyükleriniz sosyal donatı alanları, parkı, caddesi, ortak kullanım alanları modern manada bir şehirde bulunması gerektiği bir şekilde yapılacak" dedi.

"Çorum'u gerekirse yapabileceğimiz her bir noktasını dönüştürmek istiyoruz"

Kentsel dönüşüm sürecinde birlik ve beraberliğin önemine dikkat çeken Çorum Belediye başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da, "Devlet burada, valimiz burada, belediyemiz burada, muhtarlığımız burada, Bakanlığımız ve milletimiz burada. Bu işi beraber başaracağız. Bu daha birinci etap, bu daha fragman. Biz tüm Çorum'un gerekirse yapabileceğimiz her bir noktasını dönüştürmek istiyoruz. İnşallah kısa süre içerisinde anlaşmalar sağlanmak suretiyle bir an önce başladığı zaman bu domino etkisiyle diğer noktalarda katkı verecek" diye konuştu.

Kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Burak Tozkoparan da, "Kentsel dönüşümün en mahir özelliği de burada devreye giriyor. Kentsel dönüşüm projelendirme sonrasında hem modern bir yaşam alanına imkan sağlıyor hem ticari potansiyeli yüksek bir dükkan, bir ticaret alanı kazanımı gerçekleştiriyor. Yıllarca süregelen mülkiyet, ortak tapu hususlarından da vatandaşlarımız arzu ettiği şekliyle kurtulabilmiş olacak" ifadelerine yer verdi.

Gelecek nesillere yaşanabilecek daha güzel bir ortam bırakmak gerektiğini dile getiren AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Yakup Alar da, "Bu bir tercih değil, bu bir zorunluluktur. Bu noktada eğer birlikte hareket edersek gelecek nesillerimize planlı, programlı, sağlıklı şehirler teslim ederiz diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Dönüşümün mahalle sakinlerine hayırlı olmasını temenni eden Kale Mahallesi Muhtarı Dudu Sır, süreci herkesin beklediğini dile getirdi. - ÇORUM