Çorum\'da Pazar Sel Oldu

Çorum'da etkili olan kuvvetli sağanak sebebiyle dakikalar içerisinde göle dönen semt pazarında esnaf zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Çorum için yaptığı "turuncu kod" uyarısının ardından beklenen yağış, öğle saatlerinde etkisini gösterdi. Şiddetli sağanak sebebiyle kentin birçok cadde ve sokağında su birikintileri meydana geldi. Kent merkezinde kurulan semt pazarı, dakikalar içerisinde adeta göle döndü. O anları cep telefonuyla görüntüleyen pazarcılar, "Gölün içinde gidiyoruz" ifadelerine yer verdi. Bazı pazarcıların sebzelerini korumak için kurduğu çadırlar ise sağanağın şiddetine dayanamayarak çöktü.

"Su içerisinde kaldık"

Pazar esnafı Ali Güneş, "Yağmur bir anda bastırdı. Yavaş yavaş yağıyordu, baktık sebzeleri sel götürüyor. Kendi imkanlarımla kasaları dizerek suyun götürmesini engellemeye çalıştım. Maddi olarak biraz zararımız var ama yapacak bir şey yok. Fasulyeler de gidiyordu, vatandaşlara da yardımcı olduk. Su içerisinde kaldık" dedi.

Ercan Şahan da, "Bugün çok mağdur olduk. Irmak akar gibi sular aktı. Ayaklarımız sular içerisinde kaldı, ürünlerimizi satamadık. Aniden yağan yağmur sebebiyle taş, toprak ürünlerimizin içine girdi" diye konuştu.

Pazar esnafı Seyit Gül de, "İster istemez bazı zorluklar var. Yağmurdan dolayı biraz sel geldi ama bir şekilde idare ediyoruz" şeklinde konuştu.