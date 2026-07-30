Çorum’da "Pazartesi Pazarı"nın geçici yeri hazır - Son Dakika
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Çorum’da "Pazartesi Pazarı"nın geçici yeri hazır

Çorum’da "Pazartesi Pazarı"nın geçici yeri hazır
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Çorum’da ulaşımı rahatlatması hedeflenen kavşak projesi kapsamında başlayacak çalışmalar sebebiyle, Pazartesi Pazarı geçici olarak yeni yerine taşınıyor.

Çorum'da ulaşımı rahatlatması hedeflenen kavşak projesi kapsamında başlayacak çalışmalar sebebiyle, Pazartesi Pazarı geçici olarak yeni yerine taşınıyor.

Çorum'da İlim Yayma Cemiyeti Farklı Seviyeli Kavşağı Projesi kapsamında başlayacak çalışmalar sebebiyle Pazartesi Pazarı geçici olarak yeni yerinde kurulacak. Çorum Belediyesi, hem vatandaşların hem de pazar esnafının süreçten olumsuz etkilenmemesi amacıyla geçici pazar alanındaki hazırlıklarını tamamladı. Milli Eğitim Müdürlüğü'ne kadar uzanan Çatalhavuz 26. Sokak'ta tezgah yerleri çizgilerle belirlenirken, pazar düzeninin sağlanmasına yönelik gerekli altyapı çalışmaları da gerçekleştirildi. Belediye ekipleri, geçici pazar alanında dere temizliği ve çevre düzenleme çalışmalarını tamamlayarak bölgeyi pazar kurulumu için hazır hale getirdi. Tezgah yerlerinin belirlenmesiyle birlikte esnafın satışlarını düzenli şekilde gerçekleştirebilmesi, vatandaşların da alışverişlerini güvenli ve rahat bir ortamda yapabilmesi için gerekli hazırlıklar tamamlandı. Belediyeden yapılan açıklamada, kavşak inşaatı süresince Pazartesi Pazarı'nın Çatalhavuz 26. Sokak'taki geçici yerinde hizmet vermeye devam edeceği belirtilerek, vatandaşların ve pazar esnafının süreçten olumsuz etkilenmemesi için tüm tedbirlerin alındığı ifade edildi.

Kaynak: İHA

Ulaşım, Çorum, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Çorum’da 'Pazartesi Pazarı'nın geçici yeri hazır - Son Dakika

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