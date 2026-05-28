Çorum'da Sağanak ve Dolu Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çorum'da Sağanak ve Dolu Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

Çorum\'da Sağanak ve Dolu Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi
28.05.2026 19:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmancık ve İskilip'te etkili sağanak ve dolu, yollarda su birikintilerine ve tarım arazilerine zarar verdi.

Çorum'un Osmancık ve İskilip ilçelerinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji'nin "sarı" kodla sağanak tahmininde bulunduğu Çorum'un İskilip ilçesinde kuvvetli sağanak yağış sebebiyle yollarda su birikintileri oluştu. İlçede su birikintilerinin yaşandığı yollarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Osmancık ilçesinde ise dolu yağışı ve sağanak sebebiyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Osmancık ilçesi Sarıalan ve Tekmen köylerinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış su taşkınlarına sebep oldu. Yüksek kesimlerde ise dolu yağdı. Dolu sebebiyle tarım arazileri beyaz örtüyle kaplandı. Yağışın Osmancık ilçesi Çaldağı bölgesindeki Dereboğazı Çayı'nda taşkın meydana geldi. Bölgedeki bazı tarım arazileri ve geçiş yolları su altında kaldı. İlçe merkezinde de aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, Hava Durumu, 3. Sayfa, Osmancık, İskilip, Tarım, Çorum, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Çevre Çorum'da Sağanak ve Dolu Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otomobil iş yerine girdi kaza anı kamerada Otomobil iş yerine girdi; kaza anı kamerada
Yunan savaş uçakları, Türkiye’ye iki kilometre mesafede alçak uçuş yaptı Yunan savaş uçakları, Türkiye'ye iki kilometre mesafede alçak uçuş yaptı
Çobandan Kemal Kılıçdaroğlu’na sitem dolu şiir Çobandan Kemal Kılıçdaroğlu'na sitem dolu şiir
UEFA Konferans Ligi’nde şampiyon Crystal Palace UEFA Konferans Ligi'nde şampiyon Crystal Palace
Filistin bayrağıyla sahneye çıkan öğrenciye diploması verilmedi Filistin bayrağıyla sahneye çıkan öğrenciye diploması verilmedi
İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay görevden uzaklaştırıldı İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay görevden uzaklaştırıldı

20:10
“Makam aracı“ tartışmasında Özel’den zehir zemberek sözler: Kılavuzu karga olanın...
"Makam aracı" tartışmasında Özel'den zehir zemberek sözler: Kılavuzu karga olanın...
19:52
Tokat’ta elektrikli bisikletle Kelkit Çayına düşen 4 gençten 2’si kayıp
Tokat'ta elektrikli bisikletle Kelkit Çayına düşen 4 gençten 2'si kayıp
19:41
Vatan Özcan: Türkiye’yi seçtim çünkü adım Vatan
Vatan Özcan: Türkiye'yi seçtim çünkü adım Vatan!
19:39
Kılıçdaroğlu’nun, “Talimatım olmadan grup toplantısı yapılmayacak“ yazısına Özgür Özel’den yanıt geldi
Kılıçdaroğlu'nun, "Talimatım olmadan grup toplantısı yapılmayacak" yazısına Özgür Özel'den yanıt geldi
19:18
Bayramın ikinci gününde kabus Edirne’de iş yerlerini su bastı, Bodrum sele teslim oldu
Bayramın ikinci gününde kabus! Edirne'de iş yerlerini su bastı, Bodrum sele teslim oldu
18:24
İşte Güllü’nün kızı Tuğyan cezaevindeki fotoğrafı
İşte Güllü'nün kızı Tuğyan cezaevindeki fotoğrafı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2026 20:32:12. #7.13#
SON DAKİKA: Çorum'da Sağanak ve Dolu Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.