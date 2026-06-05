Çorum'da etkili olan sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşandı.
Çorum'da kuvvetli sağanak etkili. Aniden bastıran sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, tente ve saçakların altına sığındı. Sağanak yağışlar sebebiyle bazı sokaklarda ise su birikintileri oluştu. Yağış kısa süre sonra sonra etkisini yitirdi. - ÇORUM
Son Dakika › Çevre › Çorum'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
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