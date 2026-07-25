Çorum’da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Meteoroloji'nin "turuncu kod"la uyardığı Çorum'da etkili olan kuvvetli sağanak yağış hayatını olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden "turuncu kod"lu kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapılan Çorum'da öğle saatlerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağış sebebiyle birçok cadde ve sokakta su birikintileri meydana geldi. Aniden bastıran yağışa trafikte yakalanan araç sürücüleri, ilerlemekte güçlük çekti. Çorum Belediye ekipleri ise teyakkuza geçerek su birikintilerinin oluştuğu yollarda tahliye çalışması yaptı.

Yağışın yarın da kentte etkili olması bekleniyor.