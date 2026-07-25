Çorum’da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Meteoroloji'nin turuncu kodla uyardığı Çorum'da kuvvetli sağanak yağış etkili oldu. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken trafikte aksamalar yaşandı. Belediye ekipleri tahliye çalışması yaptı. Yağışın yarın da sürmesi bekleniyor.
Meteoroloji'nin "turuncu kod"la uyardığı Çorum'da etkili olan kuvvetli sağanak yağış hayatını olumsuz etkiledi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden "turuncu kod"lu kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapılan Çorum'da öğle saatlerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağış sebebiyle birçok cadde ve sokakta su birikintileri meydana geldi. Aniden bastıran yağışa trafikte yakalanan araç sürücüleri, ilerlemekte güçlük çekti. Çorum Belediye ekipleri ise teyakkuza geçerek su birikintilerinin oluştuğu yollarda tahliye çalışması yaptı.
Yağışın yarın da kentte etkili olması bekleniyor.
Son Dakika › Çevre › Çorum’da sağanak hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?